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أمين الفتوى يوضح حكم إبادة النمل المتواجد في البيوت (فيديو)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:30 م
أمين الفتوى يوضح حكم إبادة النمل المتواجد في البيوت (فيديو)
الشيخ محمد وسام
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رقية جمال
 

عقب الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تسائل متصلة حول حكم إبادة النملل، قائلاً: "النمل مؤذي ويمكن أن يباد بالطرق المعروفة، ولا مانع من إزالته خاصة في البيوت".

وتابع، خلال حواره على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، أن هذا النمل الموجود بالبيوت يختلف عن نمل الحديث الذي جاء فيه أن أحد الأنبياء نزل تحت شجرة فقرصته نمله فأمر بقرية النمل فأحرقها، فعوتب على ذلك، وأوحى الله تعالى إليه أن قرصة نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
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