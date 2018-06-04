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هل تكون عائلة جريزمان سبب بقاؤه في أتلتيكو مدريد ؟

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:27 م
هل تكون عائلة جريزمان سبب بقاؤه في أتلتيكو مدريد ؟
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ريهام عبدالمحسن
 
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن تقارير من ABC اليومية الإسبانية بأن أنطوان جريزمان أخبر المقربين منه بأنه سيبقى في أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وارتبط جيزمان في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة على وذلك بعد أن كان قريبا من الإنتقال لمانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي بسبب الحظر الذي فرض على أتليتكو مدريد بشأن التعاقدات. وأكد الموقع الإيطالي بأن الشائعات عن انتقاله إلى برشلونة يبدو أنها لا تموت.

وبحسب ABC، فإن هناك أمور شخصية ورياضية وراء نية جريزمان للبقاء في أتلتيكو مدريد، مع رغبة عائلته في البقاء في مدريد وهو السبب رقم واحد.

أما السبب الآخر هو العقد الجديد الذي عرضه أتلتيكو عليه والذي سيجعل راتبه يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد وسيكون له شرط جزائي يبلغ حوالي 200 مليون يورو.

المزيد عن: كورة رياضة جريزمان برشلونة أتلتيكو مدريد
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