بيكفورد يقترب من حماية عرين إنجلترا في المونديال

ألمح جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، إلى أن جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، قد يكون الحارس الأساسي للمنتخب في نهائيات كأس العالم.

وأثنى ساوثجيت على أسلوب بيكفورد في توزيع اللعب وما أبداه من هدوء، خلال مباراة نيجيريا الودية التي انتهت بفوز إنجلترا 2-1 على ملعب ويمبلي، أول أمس السبت.

وبخلاف بيكفورد، تضم تشكيلة المنتخب الإنجليزي كلا من جاك باتلاند حارس مرمى ستوك سيتي، ونيك بوب حارس بيرنلي، الذي لم يشارك من قبل في أي مباراة دولية.

ولم تضم التشكيلة، الحارس المخضرم جو هارت الذي شارك في 75 مباراة دولية.

ولم يشارك جميع الحراس الثلاثة سوى في 10 مباريات دولية.

وقال ساوثجيت لوسائل إعلام إنجليزية: "أسعدني حقا أداء جوردان. قراراته في الخروج في الكرات العرضية والكرة التي أبعدها وتوزيعه للعب والهدوء في تمرير الكرة إلى منتصف الملعب.. هذا مهم حقا بالنسبة للطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وتابع "كانت هناك أسباب قوية جدا لاختيار جوردان في التشكيلة".

وقال بيكفورد الذي شارك في 3 مباريات مع إنجلترا، إن المدرب لم يبلغ الفريق بعد بالحارس الأساسي في مباريات روسيا.

وأضاف "عملت مع المدرب من قبل في مستوى تحت 21 عاما، ولذلك ربما يبلغنا مقدما لكني لا أعرف متى".

وأردف "لم يتأكد شيء. علي فقط مواصلة الأداء والاجتهاد في التدريب. منحي فرصة المشاركة (ضد نيجيريا) كان رائعا".

وأقعت قرعة كأس العالم، المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة مع تونس وبنما وبلجيكا.