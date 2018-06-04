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مسلسل لعنة كارما الحلقة 20 العشرون HD بطولة هيفاء وهبي

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:17 م
مسلسل لعنة كارما الحلقة 20 العشرون HD بطولة هيفاء وهبي
لعنة كارما
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الفجر الفني
 
مسلسل لعنة كارما الحلقة 20 العشرون HD  بطولة هيفاء وهبي .

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.
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