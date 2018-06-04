رئيس الاتحاد الفلسطيني يطالب بحرق قميص ميسي

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانًا قويًا بشأن مباراة الأرجنتين الودية المقبلة مع إسرائيل.





وصرح جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأنه لا يريد أن يخوض ليونيل ميسي المباراة لأنه يعتقد أنها ستكون عملاً دعائياً لإسرائيل.





وشجع الرجوب المشجعين على حرق دمى ميسي وكذلك قمصان البرغوث الأرجنتيني وهو يلعب في مباراة السبت المقبل الودية مع إسرائيل.





وتعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي بسبب تعاملها مع الوضع في غزة، حيث مات العشرات من المحتجين الفلسطينيين غير المسلحين في الأسابيع الأخيرة ولا يريد اتحاد كرة القدم في البلاد أن تعطي كرة القدم شرعية لإسرائيل.





وقال الرجوب في تصريحات صحفية أمس نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "إنه رمز كبير (يقصد ميسي) لذلك سنستهدفه شخصيا ونطالب الجميع بحرق صورته وقميصه والتخلي عنه".





واختتم الرجوب تصريحاته قائلاً : "ما زلنا نأمل أن لا يأتي ميسي".



