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عاجل.. "حفتر" يعلن إنطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير درنة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:11 م
عاجل.. حفتر يعلن إنطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير درنة
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الفجر
 
أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشر خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم الاثنين، إنطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، مشيدا بدور قوات الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرها مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر قناته على موقع "يوتيوب" عصر اليوم الاثنين. وفق موقع "بوابة الوسط"

وكان قد تمكن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، من تحقيق تقدم جديد شرقي مدينة درنة وغربها، وذلك غداة دخوله أكبر أحياء المدينة في إطار معركته لدحر الجماعات الإرهابية.

المزيد عن: ليبيا درنة حفتر تحرير درنة الحارتين
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