روسيا تكشف أسباب قبول مصر لشحنة القمح المحتوى على فطر الإرجوات

الت الهيئة الحكومية المعنية بجودة الحبوب في روسيا يوم الاثنين إن مصر قبلت شحنة قمح روسي أوقفتها القاهرة الأسبوع الماضي، وذلك بعد فحص ثان أظهر عدم احتوائها على مستويات عالية من فطر الإرجوت.





وذكرت الهيئة في بيان أن الفحص الثاني أظهر أن الشحنة تحتوي على الفطر بنسبة 0.01 بالمئة، بما يقل عن الحد الأقصى الذي تسمح به مصر البالغ 0.05 بالمئة، ومقارنة مع 0.06 بالمئة في الفحص الأولي.





وأوقفت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، شحنة القمح الروسية وحجمها 63 ألف طن يوم الخميس الماضي، لكن مسؤولين أبلغوا رويترز يوم الأحد أن نتائج الفحص الثاني تشير إلى أن مستوى الإرجوت بالشحنة ضمن الحدود المقبولة.