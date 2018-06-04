ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

روسيا تكشف أسباب قبول مصر لشحنة القمح المحتوى على فطر الإرجوات

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:15 م
روسيا تكشف أسباب قبول مصر لشحنة القمح المحتوى على فطر الإرجوات
طباعة
وكالات
 
الت الهيئة الحكومية المعنية بجودة الحبوب في روسيا يوم الاثنين إن مصر قبلت شحنة قمح روسي أوقفتها القاهرة الأسبوع الماضي، وذلك بعد فحص ثان أظهر عدم احتوائها على مستويات عالية من فطر الإرجوت.

وذكرت الهيئة في بيان أن الفحص الثاني أظهر أن الشحنة تحتوي على الفطر بنسبة 0.01 بالمئة، بما يقل عن الحد الأقصى الذي تسمح به مصر البالغ 0.05 بالمئة، ومقارنة مع 0.06 بالمئة في الفحص الأولي.

وأوقفت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، شحنة القمح الروسية وحجمها 63 ألف طن يوم الخميس الماضي، لكن مسؤولين أبلغوا رويترز يوم الأحد أن نتائج الفحص الثاني تشير إلى أن مستوى الإرجوت بالشحنة ضمن الحدود المقبولة.
المزيد عن: فطر الارجوات شحنة قمح روسية الاقتصاد المصرى الاقتصاد الروسى اسعار القمح اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 5:20:04 PM