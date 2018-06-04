الدنيا صيام.. 6 نصائح صحية لـ"العشر الأواخر في رمضان"

"والله لسه بدري والله يا شهر الصيام".. أغنية من التراث المصري تدل على مرور شهر رمضان بشكل سريع، وهو ما حدث خلال هذا الموسم، بعدما مر الشهر الكريم سريعًا لنصل إلى العشر الأواخر من رمضان.













وهناك عدة نصائح يمكن الاعتماد عليها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، لتستمر على نفس النهج الذي سلكته طيلة الشهر الكريم









- يجب تناول الطعام الأخضر الذى يقيك من الكسل والتخمة ويساعدك على التمتع بالنشاط والحيوية، فضلًا عن ترك الإجهاد البدنى والذهنى الزائد فى العمل أو الإفراط فى بذل المجهود البدنى دون داع.









- وللابتعاد عن شعور الكسل طوال فترة النهار عليك عدم السهر بشكل كبير وكذلك عدم التدخين، وذلك لتأثيرهم بشكل سلبي على الحالة الجسمانية للإنسان.









- الحرص على تناول الفواكه والمكسرات الومشروبات الطبيعية خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، مع الالتناع عن شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية.









- شرب كميات وفيرة من المياه خلال فترة الإفطار حتى السحور، وتناول سحور خفيف يحتوي على الأجبان او الألبان مع القليل من الخبز والخضار وبعض أنواع الفواكه المجففة.









- ممارسة الرياضة خاصة وأن دقائق معدودة من ممارسة الرياضة تجعلك تتمتع بصحة جيدة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الذي قد يصاحبه بعض التكاسل.









- يجب عليك أن تأخذ قسط وافي من النوم بعد تناول الإفطار بساعة على الأقل، حتى تتمكن من قيام الليل دون إجهاد زائد، وكذلك استمتع بالعبادات للتمتع بذهن صاف، وبنفسية جيدة، وشهية جيدة أيضا، وتناول الطعام الذى يكفيك ولا تسرف حتى تتمكن من قضاء العبادات بالكامل.