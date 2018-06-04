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ابتهالات ومدائح دينية في حفل "الهلباوي" بسهرات الأوبرا الرمضانية.. الأربعاء

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:15 م
ابتهالات ومدائح دينية في حفل الهلباوي بسهرات الأوبرا الرمضانية.. الأربعاء
الهلباوي
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أحمد رمضان متولي
 

يقدم المنشد علي الهلباوي، مجموعة من المدائح والابتهالات الدينية ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا على المسرح المكشوف، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 6 يونيو الموافق 21 رمضان، منها: "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، وأنا سميتك الجنة"، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الصوفية التى أشتهر بأدائها.

 

الجدير بالذكر أن المبتهل والمنشد على الهلباوى من مواليد عام 1977 بمحافظة القليوبية وهو إبن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، بدأ الغناء وعمره 17 عاما فى فرقة "الهلباوى" ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والانشاد، أنضم إلى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

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