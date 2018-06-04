محافظ كفر الشيخ يفتتح كورنيش ميت يزيد والزاوية (فيديو وصور)

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، كورنيش ميت يزيد بطول كيلو متر على جانبي ترعة ميت يزيد بمسافة 2 كيلو متر وعرض 4 أمتار، بالطريق المقابل لموقف كفرالشيخ العمومي، والطريق الموازي له بحي القنطرة، بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليون جنية، كما افتتح كورنيش الزاوية بشرق المدينة، وتوسعته بعد تطوير جانبى ترعة الزاوية، بتكلفة 9 مليون جنية، وذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ رئيس مدينة كفرالشيخ، والمهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.





وأكد أنه تم تكسية جانبي ترعة الزاوية بشرق المدينة بطول 2400متر، بتكلفة 9 ملايين جنيه، لتوسعة جانبى الطريق القادم من وإلى شرق المدينة، وذلك للحد من التكدس المروري والتي يشهدها الموقف العمومي خلال فترة الظهيرة، مشيرًا إلى أن توسعة جانبى الطريق ورصفه وتمهيده أمام السيارات وعمل كورنيش القنطرة، يهدف إلى إحداث انفراجة حقيقة يشعر بها أهالي المحافظة بمختلف المراكز، وخدمة النقل والمواصلات والحد من ظاهرة التكدس المرور للقادمين من وإلى مدينة كفر الشيخ.





وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ بوابة قيد ارتفاع لسيارات النقل الثقيل لحماية كوبري القنطرة وكوبري المرو على مجرى ترعتي ميت يزيد وترعة الزاوية، لمنع مرور النقل الثقيل لتسهيل حركة المرور وتخصيص الاتجاه الإجباري للنقل الثقيل من خلال الكوبري الأزرق مرورًا بالبر البحري لترعة الزاوية مرورًا بحي القنطرة، لتسهيل حركة المرور للقادمين من والى مدينة كفر الشيخ.





كما افتتح كورنيش ميت يزيد بطولي 2 كم من الجانبين بتكلفة 5 مليون جنيه، حيث تم رصف ورفع كفاءة وتشجير وتجميل كورنيش ميت يزيد، بالتنسيق مع مديرية الري بكفرالشيخ، ويشمل التطوير تركيب أعمدة انارة عادية واخرى ديكوريه يبلغ عددها 280 عمودًا، وكراسي أرصفة مصنوعة من الموزايكو مطعمة بالرخام، ومظلات، إلى جانب الأسوار الحديدية المشغولة، وصفايات مياه أمطار.





وأوضح أن كورنيش ميت يزيد يعد قيمة جمالية حضارية مضافة الى شرق مدينة كفرالشيخ ومنطقة الموقف العمومي ويتم ذلك بالتزامن مع تطوير شامل لجميع الميادين والشوارع الرئيسية ومداخل مدن محافظة كفرالشيخ.





وتابع أنه في إطار رفع كفاءة المدخل الشرقى لعاصمة المحافظة، يتم انشاء كوبرى ميت علوان الجديد بشرق مدينة كفرالشيخ على ترعة ميت يزيد بعرض 12 متر بتكلفة 6 مليون جنيه لتخفيف التكدس المرورى بمنطقة مجمع مواقف كفرالشيخ وشرق المدينة وتسهيل حركة المرور للقادمين من شارع الزهيري بحي القنطرة شرق والموقف العمومي ومحاور مدينة كفرالشيخ غرب، وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال عام.





وأكد أنه سيتم تشغيل محاور مرورية جديد بشرق مدينة كفرالشيخ للقادمين والخارجين من المدينة لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، مضيفًا أن أعمال إنشاء الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية التحتية والتنمية بالمحافظة.