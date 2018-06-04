الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل فوق السحاب بطولة هاني سلامة
الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:11 م
الفجر الفني
الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل فوق السحاب بطولة هاني سلامة.
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "فوق السحاب" الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، لكنه يهرب منه، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.
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