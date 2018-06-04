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المصري يفتح النار على كوبر بعد استبعاد جمعة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:11 م
المصري يفتح النار على كوبر بعد استبعاد جمعة
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الفجر الرياضي
 


انتقد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب استبعاد أحمد جمعة مهاجم الفريق البورسعيدي.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر استدعى أحد هدافي مسابقة الدوري الممتاز، ولم يمنحه الفرصة إلا في ربع ساعة فقط، وهذا أمر غير منطقي بالمرة".


واستطرد قائلا: "يبدو أن كوبر قادم إلى مصر من أجل الإعلانات فقط، لا أعلم لماذا لم يضم محمد حمدي وهو أفضل ظهير أيسر في مصر".


المزيد عن: منتخب مصر مصر كوبر كأس العالم المصري أحمد جمعة
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