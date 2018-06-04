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خامنئى: برنامج الصواريخ الباليستية ضرورى لأغراض الدفاع

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:11 م
خامنئى: برنامج الصواريخ الباليستية ضرورى لأغراض الدفاع
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى
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خاطر عبادة
 

حذّر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، اليوم الاثنين من رد الفعل القاسى لبلاده إذا تعرّضت لهجوم من قبل أعداء طهران، قائلًا إنّ برنامج الصواريخ البالستية ضرورى للأغراض الدفاعية، رغم المطالب الغربية لوقفها.

 

\وقال خامنئى فى كلمة متلفزة، وفقًا لوكالة رويترز "سنرد 10 أضعاف إذا هاجمنا الأعداء"، وأضاف أنّ "الأعداء لا يريدون إيران مستقلة في المنطقة، وسنواصل دعمنا للدول المضطهدة"، وتابع خامنئ "أعداؤنا الحرب الاقتصادية والنفسية ضدنا".

 

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