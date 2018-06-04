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قرار غير مسبوق لولي العهد السعودي.. وتنفيذه بعد 10 أيام

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:10 م
قرار غير مسبوق لولي العهد السعودي.. وتنفيذه بعد 10 أيام
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وكالات
 
فاجأ مدير مكتب ولي العهد السعودي، الوزير بدر العساكر، مواطني السعودية، بقرار غير مسبوق اتخذه الأمير محمد بن سلمان، وينفذه بعد 10 أيام.

وقال الحساب الشخصى للوزير "العساكر" على فيسبوك، إن ولي العهد السعودي، سيحضر حفل افتتاح مونديال روسيا 2018، يوم الخميس 14 يونيو الجاري.

وكان المنتخب السعودي، نشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع لاعبي الأخضر.

وكتبت حسابات المنتخب السعودي على الصورة المنشورة: "الصقور في حضرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قبل انطلاقة المرحلة الأخيرة من الاستعداد لكأس العالم 2018".

وأعلن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل يومين عن تكفل الأمير محمد، بسداد الرواتب المتأخرة للاعبين الدوليين، دعماً منه لمسيرة الأخضر في مونديال روسيا.

ويلتقي المنتخب السعودي مع منتخب روسيا، البلد المستضيف في افتتاح كأس العالم 2018، في 14 يونيو المقبل، ليكون أول فريق عربي يخوض افتتاح المونديال. وتضم المجموعة الأولى: روسيا، السعودية، مصر، أوروغواى.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيخوض المباراة رقم 100 للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم عبر التاريخ، حين يواجه نظيره الروسي بافتتاح المونديال، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت أول مشاركة أسيوية فى المونديال من نصيب منتخب إندونيسيا فى نسخة عام 1938، حين كانت تسمى إندونيسيا حينها الهند الشرقية الهولندية.

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