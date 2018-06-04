لليوم الثالث على التوالي.. "طايع" يتصدر Twitter (صورة)

تصدر مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف، لليوم الثالث على التوالي قائمة الأكثر رواجا عبر موقع تويتر، وذلك بعد أحداث الحلقة الـ18 المشوقة، ومقتل "مهجة" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك على يد "الريس حربي" عمرو عبدالجليل أمام زوجها "طايع" عمرو يوسف، ووالدها العمدة "رشدي الشيمي"، وذلك بعدما استطاع حربي وأولاده الإمساك بها أثناء هروبها إلى ليبيا عن طريق الصحراء بالتعاون مع البدو.

"طايع" بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسهير المرشدي وأحمد داش ورشدي الشيمي وأحمد عبد الله محمود، وهو من تاليف كل من خالد ومحمد وشيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "ماجنوم" لكل من هشام تحسين ورامي إمام.