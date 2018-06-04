النسخة البيضاء من الهاتف "OnePlus 6" ستطرح للبيع هذا الأسبوع

إتضح حتى قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أن الهاتف OnePlus 6 سيكون متوفرًا باللون الأبيض أيضًا. سيكون من دواعي سرورنا أن نخبر أولئك الذين يتطلعون للحصول على النسخة البيضاء من الهاتف OnePlus 6 أن هذه النسخة ستصبح متاحة للشراء هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه نسخة محدودة، وبالتالي ينبغي على أولئك الذين يرغبون في الحصول عليها طلبها بسرعة بمجرد طرحها للبيع.





إستطاعت شركة OnePlus منح الهاتف OnePlus 6 اللون الأبيض الحريري بفضل إستخدامها لمسحوق اللؤلؤ في الطلاء لتوفير تأثير لامع ومشرق. ويتحقق المظهر البلوري بفضل إستخدام ست طبقات من الطلاء محمية كلها بطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية.





تجدر الإشارة إلى أن النسخة البيضاء من الهاتف OnePlus 6 لا تختلف عن النسخة الأخرى في أي شيء بإستثناء اللون، لذلك لا يحتاج أولئك الذين إشتروا الهاتف OnePlus 6 للشعور بالندم، فهي تمتاز بنفس المواصفات والميزات التي تمتاز بها الخيارات اللونية الأخرى.



