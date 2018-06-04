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أرسنال مهتم بالتعاقد مع مروان فيلايني

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:06 م
أرسنال مهتم بالتعاقد مع مروان فيلايني
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أحمد عصام
 

أبرز نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه الكبير بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي مروان فيلايني لاعب نادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الميركاتو الصيفي.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا تايمز"، ان ممثلي مروان فيلايني لديهم اجتماع مع أرسنال هذا الاسبوع، وسوف يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.


وان اوناي ايمري مدرب الجانرز، تحدث مع فيلايني حول امكانية قدومه الى ارسنال، ويري ايمري ان اللاعب البلجيكي سيدعم الفريق بشكل كبير في خط الوسط.


المزيد عن: مانشستر يونايتد كورة فيلايني رياضة أرسنال
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