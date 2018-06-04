أرسنال مهتم بالتعاقد مع مروان فيلايني

أبرز نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه الكبير بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي مروان فيلايني لاعب نادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الميركاتو الصيفي.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا تايمز"، ان ممثلي مروان فيلايني لديهم اجتماع مع أرسنال هذا الاسبوع، وسوف يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.



