طريقة تحضير مكرونة بالقريدس والكريمة

المقادير

- المعكرونة : علبة (سباجيتي)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : كوب

- القريدس : نصف كيلو (مقشر ومنظف)

- كريمة الطبخ : كوب ونصف (السائلة)

- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : قطعة (صغيرة مفرومة)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- البقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

- جبنة الموتزاريلا : حسب الرغبة (مبشورة للتزيين)





طريقة التحضير

1. تسلق المعكرونة بماء مملح وتصفى

2. نضع زيت الزيتون فى مقلاه أو قدر ثم نضع القريدس والثوم والزنجبيل ونقلب لمده ثلاث دقائق ثم نضيف الماء

3. نترك القريدس ثلاث دقائق إلى أن يتشرب ماء السلق ثم نضيف الكريمة والصويا صوص إلى القريدس

4. نضيف القريدس والكريمة على المعكرونة ونقلب جيدا

5. توضع المعكرونه فى طبق التقديم ونزينه بالجبنة الموتزاريلا والبقدونس