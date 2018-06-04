5 تطبيقات لأجهزة أندرويد يجدر بك تجربتها

تحتوي قائمة التطبيقات في متجر جوجل بلاي على مجموعة من تطبيقات أندرويد المثيرة للاهتمام، تمتد من تطبيقات التعقب إلى تطبيقات الخلفيات وتطبيقات VPN، إليكم في هذه القائمة بعض من تطبيقات أندرويد الممتعة.





Redmorph

التطبيق الأول في قائمتنا هو Redmorph، فإذا كنت قلقًا بشأن الحالة الحالية للخصوصية والأمان، فيجب أن يكون هذا تطبيقًا ضروريًا لهاتف أندرويد الخاص بك، حيث يمنحك التطبيق فكرة تفصيلية عن التطبيق الذي يتابع أنشطتك أو يستخدم أذونات أكثر بكثير مما ينبغي، كما يقوم بإعداد VPN على هاتفك لتتبع الأنشطة عبر الإنترنت على جهازك وعرقلة التعقب.





وعلى الرغم من أنه تطبيق مفيد للغاية فإن المشكلة الوحيدة مع Redmorph هي أنك لن تتمكن من استخدام خدمة VPN ثانوية أثناء استخدام التطبيق، كما يمكنكم تجربة التطبيق بشكل مجاني لفترة تجريبية لمدة شهر واحد، وبعد ذلك عليك الترقية إلى الإصدار المدفوع.





VPNHUB

تطبيق VPN بسيط يمنحك الاستقلال لتصفح الإنترنت بحرية، حيث يملك عدد من البلدان المتاحة لتحديد واستخدام التطبيق، ولاستخدام التطبيق كل ما عليك فعله هو اختيار البلد والنقر على أيقونة الاتصال، وبمجرد الانتهاء قم بفتح متصفح من اختيارك، كما أن التطبيق مجاني على متجر جوجل بلاي ومع ذلك يتم قفل بعض البلدان، ولإلغاء تأمين البلدان الأخرى، سيتعين عليك الترقية إلى الإصدار المدفوع الذي سيكلفك حوالي 11 دولارًا في الشهر.





EasyJoin Essential

يمكن أن يكون نقل العناصر من الحاسب الشخصي إلى الهاتف مهمة جدًا، وبينما يمكن لتقنية البلوتوث التعامل مع بعض الملفات أو الصور، تحدث المشكلة عندما تضطر إلى نقل مجموعة كبيرة من المستندات أو ملف ثقيل.





يتيح لك EasyJoin Essential إرسال كل شيء من الرسائل والملفات والمجلدات وملفات apk من هاتفك إلى الحاسب الشخصي في لحظة، فقط تحتاج إلى شبكة واي فاي شخصية والتي يلزم توصيل كل من جهاز الحاسب والجهاز بها، كما أن عمليات النقل تتم بسرعة الضوء، وبخلاف اقتران البلوتوث، لن تحتاج إلى البحث والاقتران، كل ما عليك فعله هو إعداد التطبيق على جهاز الحاسب وستتم المشاركة بنقرة واحدة.





Zero Live Wallpaper

هل تبحث عن مجموعة من الخلفيات الحية؟ لدينا التطبيق المثالي بالنسبة لك، يحتوي تطبيق Zero Live Wallpaper على مجموعة جميلة من خلفيات المنظر ثلاثية الأبعاد عالية الدقة والتي سترفع بشكل حقيقي مظهر الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، ويقدم التطبيق عدد من الخلفيات المتاحة وهي لائقة جدًا، وتتنوع من خلفيات الفضاء إلى مناظر المدينة في التعرض المزدوج، ويمكنك العثور على كل شيء تريده تقريبًا فقط تأكد فقط من أنك تقوم بتنزيل خلفيات الشاشة.





Ottipo Photo Editor

أحد تطبيقات محرر الصور الجديد ينضم إلى باقي التطبيقات المميزة، حيث تم تصميم هذا تطبيق Ottipo Photo Editor خصيصًا لمستخدمي إنستاجرام، ويضم مجموعة كبيرة من الفلاتر والملصقات والإطارات التي تم تصميمها بذوق لتضفي على الصورة الفريدة الخاصة بك.