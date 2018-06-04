البرلمان يوافق على تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة
الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:07 م
إسلام شعراوي
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، موافقة المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالي الجديد.
ووجه "عبد العال" بإحالة التقرير ومناقشات الأعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم، ووجه اللجان المختصة بالبرلمان بمتابعة ما يتم فى تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير، موضحًا أن جلسة الغد ستشهد أخذ الرأي النهائي على مشروع خطة التنمية المستدامة، ومشروعات موازنات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 49 مشروع، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والموازنة التفصيلية لمجلس النواب.
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