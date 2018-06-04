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البرلمان يوافق على تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:07 م
البرلمان يوافق على تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة
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إسلام شعراوي
 
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ‏المُنعقدة اليوم الإثنين، موافقة المجلس على التقرير العام للجنة الخطة ‏والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام ‏‏(2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ‏ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة ‏الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالي ‏الجديد.‏

ووجه "عبد العال" بإحالة التقرير ومناقشات الأعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم، ‏ووجه اللجان المختصة بالبرلمان بمتابعة ما يتم فى تنفيذ التوصيات الواردة ‏بالتقرير، موضحًا أن جلسة الغد ستشهد أخذ الرأي النهائي على مشروع ‏خطة التنمية المستدامة، ومشروعات موازنات الداخلة بالموازنة العامة ‏للدولة، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين ‏بربط موازنات الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 49 مشروع، ومشروع ‏قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والموازنة التفصيلية ‏لمجلس النواب.‏
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