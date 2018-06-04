البرلمان يوافق على تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ‏المُنعقدة اليوم الإثنين، موافقة المجلس على التقرير العام للجنة الخطة ‏والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام ‏‏(2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ‏ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة ‏الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالي ‏الجديد.‏



