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عمرو بركات في تدريب المقاصة لدعوة زملائه لحفل زفافه

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:05 م
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الفجر الرياضي
 

حرص عمرو بركات لاعب الأهلي المعار لصفوف فريق الشباب السعودي ، على التواجد في مران فريق المقاصة مساء أمس الأحد ،  لتوجيه الدعوة لزملائه السابقين بفريقه الأصلي، وأفراد الجهاز الفني والاداري والطبي لحضور حفل زفافه ، رابع ايام العيد.


والطريف أن عروس عمرو بركات هي نجلة إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك والمقاصة .


وقام لاعبو المقاصة والجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف بالترحيب بنجم الفريق الاسبق وتقديم التهنئة له على الزواج، والتأكيد له على التواجد في حفل زفافه ، في ظل العلاقة الجيدة التي تربطه بأغلبية نجوم الفريق .

 

وحرص عمرو بركات على زيارة اللواء محمد عبدالسلام رئيس المقاصة ووجه له الدعوة ولمجلس ادارة المقاصة لحضور الزفاف ايضا.


ويذكر أن عمرو كان أحد نجوم فريق المقاصة لأكثر من موسم ، قبل احترافه في نادي ليرس البلجيكي ، وعودته لارتداء فانلة الأهلي .

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