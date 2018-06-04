عمرو بركات في تدريب المقاصة لدعوة زملائه لحفل زفافه
حرص عمرو بركات لاعب الأهلي المعار لصفوف فريق الشباب السعودي ، على التواجد في مران فريق المقاصة مساء أمس الأحد ، لتوجيه الدعوة لزملائه السابقين بفريقه الأصلي، وأفراد الجهاز الفني والاداري والطبي لحضور حفل زفافه ، رابع ايام العيد.
والطريف أن عروس
عمرو بركات هي نجلة إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك والمقاصة .
وقام لاعبو المقاصة
والجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف بالترحيب بنجم الفريق الاسبق وتقديم التهنئة
له على الزواج، والتأكيد له على التواجد في حفل زفافه ، في ظل العلاقة الجيدة التي
تربطه بأغلبية نجوم الفريق .
وحرص عمرو بركات على زيارة اللواء محمد عبدالسلام رئيس المقاصة ووجه له الدعوة ولمجلس ادارة المقاصة لحضور الزفاف ايضا.
ويذكر أن عمرو
كان أحد نجوم فريق المقاصة لأكثر من موسم ، قبل احترافه في نادي ليرس البلجيكي ، وعودته
لارتداء فانلة الأهلي .