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‏البرلمان: 4 مليارات جنيه زيادة في ‏رواتب الموظفين كعلاوة استثنائية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:05 م
‏البرلمان: 4 مليارات جنيه زيادة في ‏رواتب الموظفين كعلاوة استثنائية
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إسلام شعراوي
 
وافقت الحكومة على طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ‏خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين بتخصص مبلغ 4 مليار جنيه ‏إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها للعلاوة الاستثنائية ‏التى سيتم منحها للموظفين للعام المالي 2018/2019.

وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مشروعات ‏قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كل من الموظفين المخاطبين ‏بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة ‏‏2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيه شهريا ‏للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية ‏الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ‏ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ‏وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسي لكل منهم، ‏وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018‏.
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