‏البرلمان: 4 مليارات جنيه زيادة في ‏رواتب الموظفين كعلاوة استثنائية

وافقت الحكومة على طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ‏خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين بتخصص مبلغ 4 مليار جنيه ‏إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها للعلاوة الاستثنائية ‏التى سيتم منحها للموظفين للعام المالي 2018/2019.



