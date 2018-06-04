البرلمان: 4 مليارات جنيه زيادة في رواتب الموظفين كعلاوة استثنائية
الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:05 م
إسلام شعراوي
وافقت الحكومة على طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين بتخصص مبلغ 4 مليار جنيه إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها للعلاوة الاستثنائية التى سيتم منحها للموظفين للعام المالي 2018/2019.
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
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