شوارتزمان يبلغ دور الثمانية برولان جاروس

حقق دييجو شوارتزمان، انتفاضه مميزة بعدما كان متأخرًا بمجموعتين أمام الجنوب أفريقي كيفن أندرسون ليتفوق عليه (1-6)، و(2-6)، و(7-5)، و(7-6)، و(6-2).

ويبلغ اللاعب الأرجنتيني، دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة لأول مرة في مسيرته، اليوم الإثنين.

وتأخر شوارتزمان بمجموعتين دون رد أمام اللاعب الجنوب أفريقي المشهور بضرباته القوية من الخط الخلفي.

لكن أندرسون المصنف السادس، منح منافسة فرصة الاستمرار باللقاء عندما كان يرسل لحسم المباراة والنتيجة (5-4)، لكنه أخفق في ذلك ليتأخر (6-5)، ثم يحسم شوارتزمان المجموعة الثالثة.

وقدم شوارتزمان (25 عامًا) أداء قويا في الشوط الفاصل للمجموعة الرابعة الصعبة، ليدرك التعادل بينما فشل أندرسون في إحراز أي نقطة خلال هذا الشوط.

ومع تذبذب الأداء، نجح شوارتزمان في كسر إرسال منافسه في المجموعة الأخيرة ليحقق انتصارًا لا ينسى في 3 ساعات و51 دقيقة.

وسيلتقي شوارتزمان في الدور المقبل مع رافاييل نادال المصنف الأول الذي فاز بثلاث مجموعات متتالية على مكسيمليان مارتيرر.