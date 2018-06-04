حبس 5 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا 100 ألف جنيه بالوراق

أمرت نيابة الوراق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس 5 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف موظف وسرقة 100 ألف جنيه بعدما انتحلوا صفة ضباط شرطة بمنطقة الوراق.





وكانت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث تمكنت من كشف غموض خطف وسرقة موظف على بعد أمتار من قسم شرطة الوراق.





وجاء في محضر الشرطة أن مرتكبي الواقعة 5 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة واحتجزوا الضحية في سيارة ميكروباص بحجة تفتيشه، واستولوا على 100 ألف جنيه وتركوه في منطقة باسوس بالقليوبية، وفروا هاربين.





ووفق ما ورد في التحريات التي شارك بالإشراف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية فإنه بمجرد ورود بلاغ من مندوب صرف بهيئة التأمينات بإنزال شخصين له من السيارة التي يستقلها بعد ادعاء أنهم رجال شرطة وإجباره على استقلال سيارة ميكروباص بها 5 أشخاص عقب صرفة مبلغ 100 ألف جنيه من فرع البنك الأهلي بالوراق، واستولوا منه على المبلغ.





وتحفظت القوات عليهم وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة لمباشرة التحقيقات وامر بحبس المتهمين