ثوران جديد فى بركان جواتيمالا بعد مقتل 40 شخصا

أعلنت إدارة الكوار فى جواتيمالا، عن تدفق جديد للحمم المنصهرة من بركان النار "فويجو" فى مناطق بالعاصمة، وفقاً لوكالة رويترز اليوم.





وارتفع عدد قتلى أقوى بركان خلال السنوات الأخيرة، إلى 38 شخصاً، أغلبهم نتيجة حروق مباشرة من الحمم، كما أصيب المئات، كما تتضرّر نحو 2 مليون شخصاً، نتيجة الخسائر المادية الضخمة، حيث قذفت الحمم إلى مناطق تبعد 8 كيلومترات، وسط استمرار علمية النزوح، وفقاً للمصدر.