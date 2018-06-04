الأهلي يعرض مليون دولار بضم محمد حمدي

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي الأهلي عرض مليون دولار من أجل التعاقد مع محمد حمدي ظهير أيسر الفريق البورسعيدي في تلك الفترة.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي عرض علينا التعاقد مع اللاعب مقابل مليون دولار، ولكن المجلس تمسك بالحصول على 2 مليون دولار، ولكننا لم يصلنا حتى الأن أي مكاتبات رسمية بخصوص اللاعب".





وأضاف: "اللاعب لم يوقع للزمالك كما أشيع من قبل، واللاعب نفسه قام بنفي هذا الأمر، وهو الآن لاعبا في النادي المصري، ولن نبيعه بأقل من 40 مليون جنيه".