"المديح النبوى.. إنشاء وإنشاد" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، ندوة بعنوان "المديح النبوى.. إنشاء وإنشاد "، والتى تنظمها الإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف وبالتعاون مع لجنة الدراسات الأدبية واللغوية ومقررها الدكتور أحمد درويش ، ولجنة الفنون الشعبية ومقررها الدكتور سميح شعلان، وذلك يوم الأربعاء المقبل 6 يونيو الجارى، فى تمام الساعة التاسعة مساء، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك فى الندوة أحمد عبد المولى : إلقاء قصيدة والعزف على العود، خالد أبو الليل : المديح النبوى في السيرة الهلالية ، عبد الراضى عبد المحسن : صورة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأدباء الغربيين ، محمد شبانة : فنون الأداء في الإنشاد الدينى.