تحرك بأسعار الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الاثنين

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك فى بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين.





ورفع بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وصعد الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.





فيما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي والبركة عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.