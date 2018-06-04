"بردة البوصيرى" بالسحيمى و"وهج" بالإسكندرية

في إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تحمل شعار "الإبداع يجمعنا"، تقام فى التاسعة والنصف مساء الخميس7 يونيو الموافق (22 رمضان)، ببيت السحيمى أمسية شعرية بعنوان "قراءات فى الشعر الصوفى" يتضمن برنامج الأمسية إلقاء مجموعة من القصائد لرموز الشعر الصوفى :"بشر الحافي"، "رابعة العدوية" و"ابن الفارض" ، يقدم الامسية الشاعر " السماح عبد الله "، ويتخللها فقرات لفرقة "بردة البوصيرى" بقيادة المنشد "طه الأسكندرانى" .

وبالإسكندرية، يقيم مركز الحرية للإبداع بشارع فؤاد، حفل فني لفرقة "وهج" للبالية والرقص الحر.

كما يستمر معرض البيع لمنتجات الحرف التراثية لمنتجات مركز الحرف بالفسطاط بمنفذ بيع الصندوق بجوار قصر الأمير بشتاك حيث يعرض مجموعة من منتجات المركز تشمل (الحلي ، الخزف، زجاج معشق، جبس، خشب، أعمال النحاس).