عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما لـ"السيسي" (تعرف عليه)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم ٢٥٦ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك لمدة 3 سنوات برئاسته، وعضوية كل من:





1.رئيس مجلس الوزراء.

2.وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

3.اللواء عباس كامل ممثلا لرئاسة الجمهورية.

4.أشرف أحمد على كوجك ممثلا لوزارة المالية.

5.الدكتور محمد عبد الكريم صالحين، ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

6.الدكتور أحمد زايد ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.

7.الدكتور محمد طارق محمد عبد القادر من ذوي الخبرة.

8.الدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيد من ذوي الخبرة.

9.الدكتور محمد شريف ديلاور من ذوي الخبرة.



