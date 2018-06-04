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برلماني يهاجم وزير المالية.. "غرقتوا البلد في الديون"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:53 م
برلماني يهاجم وزير المالية.. غرقتوا البلد في الديون
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هاجم النائب ضياء الدين داوود، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب زيادة حجم القروض الخارجية، وما تحمله من ديون تثقل عبء الدولة المصرية، مضيفا: "الحكومة غرقت البلد بالديون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، المخصصة لاستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018 - 2019، بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.

وقال داود، إن فوائد الدين تمثل 38% من موارد الدولة، وتمثل 9 أضعاف الإنفاق على الصحة، و5 أضعاف الإنفاق على التعليم، مضيفا: "طب نصرف إيه على البلد بعد كده، إحنا رفضنا برنامج الحكومة وما بها من أرقام، والأغلبية هي التي وافقت على برنامج الحكومة، وحديثها ممتع وبتعلى على المعارضة لكن في النهاية تصوت بالموافقة وتمنحها الثقة".
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