برلماني يهاجم وزير المالية.. "غرقتوا البلد في الديون"

هاجم النائب ضياء الدين داوود، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب زيادة حجم القروض الخارجية، وما تحمله من ديون تثقل عبء الدولة المصرية، مضيفا: "الحكومة غرقت البلد بالديون".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، المخصصة لاستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018 - 2019، بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.



