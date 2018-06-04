عاجل.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا برقم الجلوس

حصلت "الفجر" على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا فور اعتمدها من عصام البديوي، محافظ المنيا، بنسبة نجاح في المدارس الرسمية بلغت 73.3%.





وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

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