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عاجل.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا برقم الجلوس

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:44 م
عاجل.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا برقم الجلوس
صورة أرشيفية
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الفجر
 
حصلت "الفجر" على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا فور اعتمدها من عصام البديوي، محافظ المنيا،  بنسبة نجاح في المدارس الرسمية بلغت 73.3%.


وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا 

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