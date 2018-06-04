عاجل.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا برقم الجلوس
الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:44 م
الفجر
حصلت "الفجر" على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا فور اعتمدها من عصام البديوي، محافظ المنيا، بنسبة نجاح في المدارس الرسمية بلغت 73.3%.
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.
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