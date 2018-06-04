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اليوم.. الجزء الثاني من حوار رئيس بنك مصر مع منال السعيد علي "المحور"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:46 م
اليوم.. الجزء الثاني من حوار رئيس بنك مصر مع منال السعيد علي المحور
منال السعيد
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أحمد رمضان متولي
 

يستكمل محمد الإتربي رئيس بنك مصر، اليوم فتح خزائن أسرار تجربته في قيادة ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، وذلك في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية منال السعيد في برنامج "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم.

 

ويكشف "الإتربي" في الحوار الكثير من الملفات الشائكة في القطاع المصرفي والمالي، ومستقبل الدولار والفائدة في مصر الفترة القادمة، ومصير المصانع المتعثرة، إلي جانب تقييم حملة طلعت حرب راجع، التي أطلقها البنك الفترة الماضية.

 

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

 

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.

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