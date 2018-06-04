"عمومية الوادي للاستثمار السياحي" تعتمد قوائمها السنوية 30 يونيو الجاري
الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:44 م
أعلنت شركة الوادي للاستثمار السياحي عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 30 يونيو الجاري.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الجمعية ستناقش تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال خلال السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2017، وكذلك مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة.
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