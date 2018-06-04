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غدا.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق‎

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:39 م
غدا.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق‎
محكمة - أرشيفية
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منى صموئيل
 
تنظر الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، غدا الثلاثاء، أولى جلسات الطعن على قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فى الدعوى رقم 40643 لسنه 72 قضائية.

المقامة من حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام ومحمد نور المحامون، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وقد صرح حميدو جميل المحامى ان قرار زيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع تحقيق الصالح العام بل ينصب على تحقيق الربح المادى دون التظر للمعاناه التى يعانيها المواطنين مستخدمى المترو وان هذا القرار يشوبه البطلان لمخالفته الدستور والقانون ويلحق به عيب الانحراف بالسلطة.

وطلب حميدو، بصفة مستعجلة وقف القرار الصادر بزيادة اسعار التذاكر وما يترتب على ذلك من اثار وفى الموضوع الغاء القرار المطعون عليه.
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