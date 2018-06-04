هل ستدخل لارا خوري القفص الذهبي مع "حبيبها"؟ (صور)

هل ستبقى الممثلة لارا خوري التي تجسد شخصية " اليسار " في مسلسل " كل الحب كل الغرام " مسجونة في المنزل؟ ام انها سوف تخرج لتتزوج من حبيبها "شادي"؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها حول مصير الفتاة التي عرفت كيف تلفت الانتباه اليها خلال شهر رمضان المبارك عبر الفكرة الدرامية المشار اليها وهي من تأليف الكاتب اللبناني الراحل مروان العبد وإخراج وإنتاج ايلي معلوف.

لارا، أكدت ان بروزها في المحور الجديد من مسلسل " كل الحب كل الغرام " شكل اضافة لها على المستوى الفني خصوصاً انها حصلت على مساحتها في التعبير عن الذات وفق معايير خاصة تعكس ملامحها كممثلة تملك من الموهبة ما يكفي لتحمل مثل تلك المسؤوليات الفنية المهمة و التي تترك بصمة لدى المشاهدين.

خوري وعدت بالمزيد من المفاجآت في المسلسل المذكور، وأكدت أنها أمام مرحلة جديدة في بداية الصيف ممكن أن تتجسد في عمل عربي الى جانب عرض أخر يصب في خانة السينما.