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مصرع ربه منزل أثر حادث دراجة بخارية بالفيوم

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:41 م
مصرع ربه منزل أثر حادث دراجة بخارية بالفيوم
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ريهام على
 
لقيت ربه منزل، مصرعها، أثر حادث دراجة بخارية بالفيوم.

تبلغ لقسم أول الفيوم من مستشفى الفيوم العام، بوصول المواطنة "أمال عبدالنبى محمد" 35 سنه" ربة منزل، ومقيمة الصيفية الجديدة دائرة قسم أول شرطة الفيوم ( جثة هامدة ) على أثر إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة إدعاء حادث دراجة بخارية.

بالأنتقال والفحص وسؤال زوجها "قرنى فتحى" "53 سنه" حداد ومقيم بذات العنوان قرر انه اثناء سيرة مستقلا الدراجة البخارية ملكه رقم ( 5938 ف م ر) من منطقة كيمان فارس دائرة القسم وبرفقته زوجته اختل توازانهما اثاء السير، مما ادى لأنقلاب الدراجة وسقوطهما ارضا، وحدوث أصابة زوجته التى ادت لوفاتها، ولم يتهم احد بالتسبب في حدوث الواقعة.
بتوقع الكشف الطبى على المتوفية بمعرفة مفتش الصحة، أفاد ان سبب الوفاة نزيف بالمخ وتوقف عضله القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر المحضر رقم 10338 2018 جنح قسم شرطة أول الفيوم، وجارى العرض على النيابة العامة.


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