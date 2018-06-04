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ممثلة تركية تشارك طوني قطان تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (صور)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:35 م
ممثلة تركية تشارك طوني قطان تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (صور)
طوني قطان
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أحمد رمضان متولي
 

انتهى النجم الشاب طوني قطان، من تصوير أغنيته الجديدة "ما بدي حب"على طريقة الفيديو كليب، وذلك في مدينة اسطنبول التركية تحت إدارة المخرج الأردني عبد الرحمن عيسى، والذي تعامل معه مسبقاً في تصوير فيديو كليب أغنية "يا عيب العيب"، كما وقد شاركت التصوير كموديل مع طوني قطان في الفيديو الممثلة التركية ايزيم توران IzimTuran والتي تلعب دور "سيفدا" في مسلسل فضيلة وبناتها التركي.

 

يذكر أن الأغنية من كلمات عماد عيسى والحان عمر الخير ومن توزيع سيف الدين منير وسيتم طرحها في عيد الفطر المقبل.

ممثلة تركية تشارك طوني قطان تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (صور)
ممثلة تركية تشارك طوني قطان تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (صور)
ممثلة تركية تشارك طوني قطان تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (صور)
ممثلة تركية تشارك طوني قطان تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (صور)
ممثلة تركية تشارك طوني قطان تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (صور)
طباعة
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