3 بلايين ريال تكلفة إنشاء وصيانة جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين





قدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المبلغ المنفقة على الجسر المفتتح قبل حوالى أربعة عقود بأكثر من ثلاثة بلايين ريال (حوالى 800 مليون دولار أمريكي)، فيما شددت المؤسسة على تطبيق معايير السلامة والأمن للمحافظة على الجسر فيما يتعلق في حمولة الشاحنات.





وتتضمن المبالغ إنشاء الجسور والردميات بكلفة 2.237 بليون ريال، وإنشاء محطة ومباني الحدود بـ362 مليوناً، وإقامة طرق الاقتراب والتقاطعات التي تربط الجسر في شبكة الطرق الرئيسة في السعودية بـ200 مليون، وإقامة طرق الاقتراب والتقاطعات التي تربط الجسر في شبكة الطرق في البحرين بـ128 مليون ريال، أما كلف الإشراف الفني والإداري فبلغت 86 مليوناً.





إلى ذلك، قررت المؤسسة العامة لجسر الملك عدم السماح للشاحنات المتجاوزة في الحمولات والأطوال بدخول الجسر من الجانبين، ما لم يكن هناك تنسيقاً مسبقاً لدراسة كل حالة على حدة، علماً بأن ذلك يقتصر على المركبات القادمة بنظام الترانزيت أو الحمولات غير المجزأة، على أن يتم تعبئة النموذج الخاص للشاحنات غير القياسية الراغبة بالعبور من طريق الجسر وتسليمه إلى مسؤول البوابة، ليتم التأكد من المعلومات المدرجة في النموذج بعد وزنها، والتأكد من الأبعاد عند بوابات الرسوم ليتم تحويلها إلى القسم المختص لدرسها، وتحديد إمكانية السماح من عدمها وفق ضوابط معينة.





وتضمنت تحصيل رسوم إضافية لأي حمولات أو أطوال زائدة في حدود المسموح به وفق المواصفات القياسية الخليجية، علماً بأنه تم زيادة نسبة بسيطة على بعض هذه الأوزان بافتراض نسبة الخطأ في هذه الموازين، على أن تلتزم جميع الشركات والأفراد بتوزيع الحمولات على المحاور بشكل منظم، وسيتم منع أي من هذه الشاحنات من دخول الجسر بحسب النظام الخاص في المؤسسة، فيما سيتم مضاعفة الرسوم لكل عشر زائد عن المسموح به نظاماً، وكذلك بالنسبة للأبعاد المخالفة وبهما معاً في حال اجتماعهما. وفي حالات التجاوزات الكبيرة؛ يتطلب الحصول على تصاريح منفصلة من الإدارات المعنية في البلدين قبل السماح للشاحنة بالدخول.





ويتم السماح للشاحنات بالدخول للجسر من دون دفع رسوم إضافية في حال التزامها الأوزان المقررة، مع الأخذ في عين الاعتبار التوزيع الصحيح على المحاور.





ودعت المؤسسة إلى «التزام الأنظمة والقوانين الصادرة من الإدارات المختصة في كلا الدولتين، والذي يسري في حدود الجسر فقط. ويتحمل أصحاب الحمولات كامل المسؤولية في حال انتقالهم إلى البلد الآخر في حال عدم التزامهم قوانين وأنظمة المملكتين، ويتم الحصول على النماذج الخاصة بالتصاريح الاستثنائية من طريق مشرفي بوابات الرسوم في كلا الجانبين».





غرامة 1000 ريال على فاقدي بطاقة المسار الخاص





أضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعليمات جديدة على عضوية المسار الخاص، مؤكدة على طلب إبراز وثيقة رسمية لموظف المسار بالنسبه للزوجة والأبناء (في حال عدم وجود صاحب البطاقة) تثبت الصلة مع صاحب البطاقه، مشددة على وجوب إبراز البطاقة الخاصة في المسار، فيما يجب وجود البطاقة وإبرازها للموظف المختص، وفي حال فقدانها أو نسيانها لن يتم السماح باستخدام المسار من دون استثناء.





وأبانت المؤسسة أنه يحق للجهة المعنية عدم تجديد بطاقة أي عضو لأي اسباب قد تراها من دون إبداء المسببات لذلك، ويجب إعادة بطاقة العضويه إلى المؤسسة في حال انتهاء صلاحيتها. ويعتبر العضو مسؤولاً عن تصرفات المرافقين أو من يعولهم.





ويجب على جميع الأعضاء المصرح لهم باستخدام هذا الخط التزام قوانين وأنظمة الدولتين، وإجراءات السفر والقدوم، وحمل المستندات والوثائق المطلوبه لهذا الغرض، وعدم نقل أو حمل أي محظورات تمنع أي من المملكتين دخوله.





وفي حال فقدان البطاقة؛ يتطلب إشعار المؤسسه فوراً بذلك، مبينة انه سيتم تحصيل غرامة مالية قدرها 1000 ريال قبل إصدار بطاقه بديلة، وللمؤسسه الحق في تغيير أو زيادة الشروط، وفقاً للمستجدات ومتطلبات المسار وتعليمات الجهات المختصة.



