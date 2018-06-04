هل استحق 6 مستبعدين من منتخب مصر الغياب عن المونديال؟.. الأرقام تجيب





أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 حيث وقع الفراعنة في المجموعة الأولى مع أوروجواي وروسيا والسعودية.





وقرر هيكتور كوبر استبعاد أحمد جمعة وأحمد حسن كوكا ومحمد عواد وكريم حافظ وعمرو طارق ومحمود عبد العزيز زيزو.





جاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالتالي:





حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي) - محمد الشناوي (الأهلي) – شريف إكرامي (الأهلي).





الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) - أحمد المحمدي (استون فيلا الإنجليزي) - عمر جابر (لوس انجلوس الامريكي) - أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) - سعد سمير (الأهلي) - على جبر (وست بروميتش الإنجليزي) - محمد عبدالشافي (الفتح السعودي) - أيمن أشرف (الأهلي) - ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك).





الوسط الدفاعي: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - سام مرسي (ويجان الإنجليزي).





الوسط: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – محمود حسن "تريزيجيه (قاسم باشا التركي) – رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) – عمرو وردة (اتروميتوس اليوناني) – محمود عبدالرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) – عبدالله السعيد (كوبس الفنلندي)





الهجوم: مروان محسن (الأهلي) – محمود عبدالمنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي).





ونستعرض في التقرير التالي أرقام المستبعدين الست من قائمة منتخب مصر والذين يغيبون عن مونديال روسيا.





أحمد حسن كوكا





استبعد كوبر أحمد حسن كوكا رغم تألقه مع فريقه سبورتينج براجا البرتغالي وتقديمه مستويات مميزة، إلا أن أداءه مع المنتخب المصري لم يرض طموحات المدرب الأرجنتيني للفراعنة.





ولعب كوكا مع براجا في 34 مباراة هذا الموسم، وسجل 6 أهداف، وصنع هدفين.





أحمد جمعة





سيغيب أحمد جمعة عن مونديال روسيا رغم تقديمه مباريات رائعة مع فريقه المصري البورسعيدي في مركز المهاجم الصريح،.





أحمد جمعة تألق مع المصري حيث شارك في 40 مباراة هذا الموسم، في الدوري وكأس مصر والكونفيدرالية ، والسوبر، وسجل 20 هدفا، في مختلف المسابقات.





محمود عبد العزيز





فضل هيكتور كوبر استبعاد لاعب وسط الزمالك والإبقاء على سام مرسي لاعب ويجان الإنجليزي، وفقا لوجهة نظر مدرب منتخب مصر الفنية.

وظهر محمود عبد العزيز بقميص الزمالك في 17 مباراة في الدوري والكأس والكونفدرالية هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف .





كريم حافظ





سيغيب ظهير أيسر الفراعنة كريم حافظ، عن منتخب مصر في مونديال روسيا بعدما قرر كوبر استبعاده من القائمة النهائية لكأس العالم، وتواجد أيمن أشرف ظهير ومدافع الأهلي المتألق مع المنتخب على حسابه بعدما نال إعجاب كوبر.





كريم حافظ لعب مع لانس الفرنسي 19 مباراة هذا الموسم ، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.





عمرو طارق





لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي عمرو طارق، سيغيب عن المونديال الروسي رغم تقديمه مستوى جيد مع فريقه منذ انضمامه إليه، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس.





يأتي استبعاد عمر طارق لاعتماد كوبر على عدة لاعبين في مركز الدفاع أبرزهم علي جبر وأحمد حجازي وسعد سمير إضافة إلى ضم محمود الونش.





محمد عواد





رغم تألقه هذا الموسم مع الإسماعيلي إلا أن كوبر قرر استبعاد عواد من القائمة النهائية للمونديال، مفضلا وجود عصام الحضري ومحمد الشناوي وشريف إكرامي.





عواد قدم مستويات مميزة مع الإسماعيلي في 33 مباراة في الموسم المنقضي، وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، في حين سكنت شباكه أهدافا في 25 مرة.



