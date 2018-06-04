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"المالية":انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ساهم في رفع أسعار النفط

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:35 م
المالية:انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ساهم في رفع أسعار النفط
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أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى الإيرانى ساهم فى رفع أسعار البترول إلى 88 دولار للبرميل، وأن اتفاق السعودية وروسيا على إعادة إنتاج كميات أكبر من البترول ساهم فى خفض السعر مرة أخرى.


وفى سياق آخر، قال الجارحى خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إن حجم القروض وخدمة الدين وزيادة العجز، مع تغير سعر العملة وعجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات، كلها متغيرات تؤثر على الموازنة.

كما لفت وزير المالية، إلى أن رفع أسعار الفائدة كان ضروريا ضمن حزمة من الإجراءات النقدية اللازمة لكبح جماح معدلات التضخم التى كانت وصلت إلى 25%.

 
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