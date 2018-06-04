عاجل.. سيرينا ويليامز تنسحب من أمام شارابوفا في رولان جاروس

أعلنت الأمريكية سيرينا ويليامز، انسحابها من المباراة التي كانت ستجمعها بعد قليل مع الروسية ماريا شارابوفا، في ثمن نهائي بطولة رولان جاروس، المقامة حاليًا في فرنسا.





وتأهلت بذلك الروسية ماريا شارابوفا إلى ربع نهائي رولان جاروس دون عناء بعد انسحاب سيرينا ويليامز بداعي الإصابة.





يذكر أن شارابوفا قد حققت لقب رولان جاروس مرتين من قلب عامي 2021 و 2014.