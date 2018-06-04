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أسعار الحديد اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة المنيا

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:34 م
أسعار الحديد اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة المنيا
حديد - ارشيفية
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احمد الخميسى
 

تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة المنيا، اليوم الإثنين، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و250 جنيهًا.

وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 12 ألف و250 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 11 ألف و900 جنيه، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيهًا، والصعيدي 880 جنيهًا، والبورتلاندي 870 جنيهًا، والتعمير 820 جنيهًا للطن وأسيك المنيا 850 جنيهًا.
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