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أسعار الطوب اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة المنيا

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:33 م
أسعار الطوب اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة المنيا
طوب - ارشيفية
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احمد الخميسى
 
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، استقرار في اسعار الطوب، حيث وصل سعر 1000 طوبة من الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا لـ 918 جنيها.

وبلغ سعر 1000 طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4746 جنيها، وسعر الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ550 جنيها للمتر المكعب.

بينما وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3729 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 630 جنيها مقابل ألف طوبة.
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