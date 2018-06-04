هل يلحق بالمونديال؟.. 3 مؤشرات إيجابية تؤكد تعافي "صلاح" قبل كأس العالم

بعد مرور أكثر من أسبوع على إصابة اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول بنهائي دوري أبطال أوربا، بدأت عدة مؤشرات إيجابية حول إمكانية مشاركته في كأس العالم الذي سيقام في روسيا خلال الأيام المقبلة.

ويمارس نجم منتخب مصر تدريبات تأهيلية في مدينة فلنسيا الإسبانية، للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي لعب فيها فريقه ليفربول ضد ريال مدريد وانتهت بخسارته (1-3)، ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو الجاري، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم روسيا، والسعودية.

بدايات تحسن محمد صلاح





وكشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة في إصابة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وإمكانية لحاقه بالمونديال الروسي.

وقالت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية إن الدولي المصري محمد صلاح اقترب من اللحاق ببطولة كأس العالم مع منتخب مصر، مشيرة إلى أنه بدأ التحسن، ونشرت الصحيفة تغريدة نجم ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي أمس ، والتي أكد فيها أنه يشعر بتحسن حيث ظهر وهو يؤدي تدريبات تأهيلية معلقا :"مشاعر جيدة".

التواجد في قائمة المنتخب النهائية





ومن المؤشرات التي تؤكد تعافي محمد صلاح ولحاقه بمباريات منتخب مصر في كأس العالم، هو ضمه للقائمة النهائية للمنتخب، وبهذا الإعلان، يكون تم التأكيد على مشاركة جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في مونديال روسيا مع منتخب مصر لكرة القدم، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسبوع.

صلاح يتواجد في المباراة الثانية





وثلاث المؤشرات تتمثل فيما أعلنه الإتحاد المصري لكرة القدم، قال هاني أبو ريدة رئيس، اتحاد كرة القدم المصري، إن محمد صلاح لن يلحق بنسبة كبيرة بمباراة المنتخب المصري الأولى في المونديال والمقررة أمام أوروجواي، الأمر الذي يؤكد عودة "صلاح" ولكن في المباراة الثانية أمام روسيا.