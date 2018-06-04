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حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث شغب المعادي لـ 6 سبتمبر للحكم

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:32 م
حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث شغب المعادي لـ 6 سبتمبر للحكم
المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 3 متهمين فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث شغب المعادى التى وقعت فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المعادى" لجلسة 6 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

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