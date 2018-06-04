10 طلاب مكفوفين بكفرالشيخ يؤدون امتحان الثانوية

أدى 10 طلاب من المكفوفين امتحان مادة اللغة عربية "الورقة الثانية" ثانوية عامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعضوية هناء شهاب وكيل المديرية، أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم.



يذكر أن 19 ألفا و498 طالبًا وطالبة بكفر الشيخ، ادوا امس امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في ماراثون الثانوية العامة، داخل 69 لجنة في 13 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

