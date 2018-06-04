يونس: "يوسف" الأنسب لتدريب الأهلي.. وزيزو مظلوم مع كوبر

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق أن اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عليها العديد من التحفظات في اختيار قائمة 23 لاعباً التي تسافر إلى روسيا.





وقال يونس عبر برنامج "الكرة في ملعبك" الإذاعي:"محمود عبد العزيز لاعب الزمالك تعرض للظلم في اختيارات كوبر لأنه الأفضل من غيره في هذا المركز ويذكرني بتامر عبد الحميد نجم وسط الزمالك السابق".





وتابع: "كوبر أحسن الاختيار في بقاء أيمن أشرف في الجبهة اليسرى باعتباره الأقوى والأفضل للطريقة الدفاعية التي يلعلب بها عن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر الحالي للمنتخب الوطني".





وواصل: "لا وقت لانتقاد كوبر في الوقت الحالي نظراً لضيق الوقت قبل كأس العالم على الرغم من عدم الاتفاق مع اختياراته ولكن كل الدعم للمنتخب الوطني في مشواره في كأس العالم".





وأضاف: "اختيار محمد يوسف للتدريب في الأهلي قرار جيد من لجنة الكرة فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وأعتقد أن دعم محمود الخطيب واللجنة سيجلعه ينجح بقوة.. لو فشل التعاقد مع مدرب أجنبي وتم الاستقرار على محمد يوسف في تدريب الأهلي سيكون أمر جيد فهو الأنسب حالياً من المدرب الأجنبي".



