مروة سعيد تطلق "جمهورية مروة" على قناة اليوتيوب

أطلقت الإعلامية مروة سعيد، برنامجًا جديدًا بعنوان "جمهورية مروة" على قناتها عبر اليوتيوب، بواقع 3 حلقات مسجلة في الأسبوع.





تدور فكرة البرنامج حول الحديث مع المواطنين في مختلف المحافظات عن القضايا التي تشغل بالهم من على مواقع السوشيال ميديا.





وتناول البرنامج الحديث عن محمد صلاح وإصابته، وأزمة الأهلى مع تركي آل شيخ، والحديث مع المواطنين عن الفرق بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي ورأيهم في مسلسلات رمضان وأي الفنانين الذي يستحقون لقب أفضل فنان وجاءت الأسماء مابين محمد رمضان وأمير كرارة وطايع.





يذكر أن مروة سعيد عملت في قنوات فضائية عدة حيث قدمت "تسلم الأيادي" على قناة crt، وبرنامج "ع الطبلة" على قناة LTC، وبرنامج "فنجان شاي" على قناة الحدث.