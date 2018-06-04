ترامب يشيد بما حققه خلال الـ500 يوم الأولى فى الرئاسة

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم بما حققه خلال الـ500 يوم الأولى فى ولايته منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة يوم 20 يناير 2016.





وقال ترامب عبر موقع التواصل تويتر "هذا هو اليوم الـ500 لى فى المكتب، وقد أنجزنا الكثير، حيث يعتقد الكثيرون أنّه أكثر من إنجازات اى رئيس أخر خلال الـ500 يوم الأولى".





وأشار ترامب إلى أنّ إنجازاته شملت "فرض ضوابط للضرائب، والجيش والمحاربين القدامى، وخفض الجريمة والهجرة غير الشرعية، وحدود أقوى، والقضاء، واقتصاد أقوى ووظائف من أى وقت مضى، وأكثر من ذلك بكثير".